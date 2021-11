Gasperini su Ronaldo: “Mi sarebbe piaciuto tanto allenarlo. Martedì abbiamo assistito a un colpo da maestro”

Gasperini nel postpartita di Cagliari-Atalanta si è anche soffermato su Ronaldo: “Per quanto fossimo veramente dispiaciuti, abbiamo assistito a un colpo da maestro. Uno che fa 1000 gol o quasi… Non è che ci conosciamo, anzi. A me affascinano i grandi giocatori, anche se sono dei grandi avversari. Io ho avuto calciatori importanti, mai del livello di Ronaldo, un anno Milito e fu straordinario. Poi ne ho avuti ottimi, per arrivare a Zapata adesso. Chiaro che un giocatore come lui, che ha fatto 98-90 gol mi sarebbe piaciuto tanto. Mi piacerebbe averlo avuto qualche partita, un mesetto. Ci abbiamo provato”.

FOTO: Twitter Atalanta