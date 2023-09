Gasperini su Commisso: “È maleducato ogni volta che apre bocca”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Rakow, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato di Rocco Commisso: “È un maleducato, ogni volta che apre bocca. Lo fa un po’ con tutti, non voglio nemmeno rispondergli, io ho sempre difeso l’Atalanta. Quando l’ho fatto l’ho difesa su cose clamorose, dall’episodio di Chiesa è nato tutto. Bisogna andarlo a rivedere e metterlo sul web”.

Foto: Twitter Atalanta