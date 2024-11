Gasperini: “Stoccarda squadra compatta e organizzata. Hien? Può diventare ancora più importante”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Champions League contro lo Stoccarda. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Nel dubbio ci aspettiamo il miglior Stoccarda. Abbiamo tutti ben presenti le partite con la Juventus e con il Real, mi aspetto una squadra forte, compatta e organizzata, una partita difficile, anche noi cercheremo di mettere in campo quel momento positivo che stiamo vivendo. I conti sono presto fatti, già si capisce quanto basti poco per risalire o perdere delle posizioni. I due punti che non siamo riusciti a conquistare col Celtic sicuramente pesano, dobbiamo andare a cercarli in tutti i campi. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque. Giochiamo sempre con tre uomini offensivi, poi abbiamo una certa duttilità. L’anno scorso Koop era quello che ci permetteva di variare più facilmente il modo di giocare, ora quel ruolo lì lo sta facendo Pasalic, ora vediamo Samardzic e Brescianini. Abbiamo comunque l’alternativa. Hien? Si è inserito subito, merito anche suo. Ha ragione nel dire che i dettagli sono importanti, contano molto. Su quello non c’è limite, si lavora ogni giorno. Le gare come quelle di domenica sono un sintomo di crescita ed evoluzione, ha la possibilità di diventare ancor più importante”.

