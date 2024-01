Gasperini: “Stasera il miglior De Ketelaere. Siamo una squadra più equilibrata”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto, affrontavamo una squadra ostica sotto il profilo fisico e tecnico. Abbiamo fatto un gran primo tempo, siamo stati bravi visto che dopo una sosta non sai mai come riparti. Nel secondo potevamo fare di più, ci siamo adeguati, ma siamo contenti”.

Cosa è cambiato nell’ultimo periodo? “Rispetto all’andata siamo una squadra evoluta, anche nei singoli. Sono cresciuti in parecchi. Oggi non ci siamo quasi accorti dell’assenza di un giocatore importante come Koopmeiners e questo la dice lunga. Sono contento”

Sull’assenza di Lookman: “Assenza importante, indubbiamente. Stanno segnando in tanti, i gol di Miranchuk e Scamacca sono dei segnali. Per stare in alto devi avere un paio di giocatori che di gol ne realizzano parecchi. Appena tornerà Lookman sarà importante, per ora è importante continuare così”.

De Ketelaere sta facendo benissimo: “Al Milan va riconosciuto il merito di averci investito, poi non è facile il primo anno per chi arriva dall’estero ed è così giovane. Ho anche sfruttato il lavoro del Milan e di Pioli. Siamo soddisfatti e penso che oggi abbia giocato la partita più importante da quando è qui”.

Sta lavorando sul non dare punti di riferimento in attacco? “Sono importanti i giocatori dietro la punta, Gomez e Ilicic erano unici ma abbiamo centrocampisti offensivi bravi. Abbiamo più facce in attacco, vogliamo sfruttare le occasioni e abbiamo una bella varietà”.

Foto: twitter Atalanta