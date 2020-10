Gasperini: “Sono felicissimo. Gioco di qualità e consapevolezza”

E’ raggiante Gian Piero Gasperini dopo la netta vittoria della sua Atalanta per 5-2 sul Cagliari nel lunch match di questa domenica.

Queste le parole del tecnico bergamasco rilasciate a Dazn a fine gara: “Sono molto contento. Abbiamo giocato con grande qualità, con ritmi molto alti e decisione nell’andare a recuperare la palla quando la perdevamo. C’è stata qualche sbavatura ma c’è tempo per aggiustare gli errori e le cose sbagliate. Sono molto contento perchè siamo un grande gruppo e i nuovi si stanno inserendo gradualmente. Il percorso è quello di sempre, occorre solo lavorare senza guardare gli obiettivi ma a gara dopo gara. Il girone di Champions? Liverpool e Ajax hanno stadi prestigiosi sarà bello calcare quei campi anche senza pubblico. Oggi le mille persone che c’erano hanno fatto la differenza, speriamo possano tornare quanto prima tutti allo stadio”.

Infine, Gasperini ha parlato delle condizioni di Ilicic: “Il calciatore ha ricominciato ad allenarsi con la squadra. Vogliamo recuperarlo anche dal punto di vista mentale ma senza fretta, senza affrettare le cose. Quando vedrò che sarà pronto lo inserirò in rosa. Sarà un’arma in corsa per noi”.

Fonte Foto: Twitter Atalanta