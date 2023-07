Gasperini: “Sono curioso di vedere El Bilal Touré. Ha caratteristiche importanti. Dobbiamo recuperare alcuni infortunati”

Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sul momento della compagine orobica.

Queste le sue parole: “Sono curioso di vederlo dopo averlo visto solo in video e in tv. Non ho ancora avuto l’occasione di vederlo giocare dal vivo, ma le sue doti sono evidenti, ha caratteristiche indubbiamente importanti. Sono impaziente di scoprire come potremo valorizzare al meglio le sue qualità. Dovremo capire come potrà inserirsi al meglio”.

Sulla condizione: “Alcuni giocatori hanno giocato tanto, per questo periodo della preparazione hanno tenuto molto bene e dobbiamo vedere nei prossimi giorni come recuperare. La strada per il campionato, il nostro vero obiettivo, è ancora molto lunga”.

Sugli infortuni: “Ora bisogna recuperare al meglio Ederson e Adopo. Zapata lunedì probabilmente si aggrega alla squadra e torna ad allenarsi coi compagni”. Duvan ha saltato le ultime amichevoli per problemi fisici”.