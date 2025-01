Gasperini: “Siamo stati superiori al Napoli. Scudetto? Non ci abbiamo mai pensato”

Le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Napoli per 2-3, rilasciate a DAZN.

“Credo che la nostra prestazione sia stata superiore rispetto a quella del Napoli, ma è venuto fuori questo risultato. Ma questa gara ci da più forza, ci sono state partite in cui abbiamo avuto più fortuna, magari ora ci va un po’ peggio. Non abbiamo mai pensato allo Scudetto, ma continueremo a giocare per quello che ci hanno accreditato. Il fatto di esserci distaccati dallo scudetto non ci penalizza, bisogna dare valore al lavoro di questi ragazzi. Hanno fatto tutti una gran partita. Stasera usciamo con zero punti contro una squadra molto forte, ma lo siamo stati anche noi. Tra le prime otto in Champions? E un modo per non parlare di calcio, se poi siamo tra le prime otto poi dobbiamo puntare a vincerla. Possiamo essere già qualificati con due partite d’anticipo. Godetevi le partite e parlate di calcio. Guardare sempre altre cose poi ci porta a non trarre soddisfazioni da quello che fai”.

Foto: X Atalanta