Gasperini: “Siamo cocciuti, vogliamo rimanere dentro a tutte le competizioni”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Empoli: “I risultati di oggi sono stati favorevoli, noi dobbiamo guardare il nostro percorso, se saremo capaci di fare i nostri punti le posizioni arriveranno di conseguenze. Abbiamo una testa forte, siamo cocciuti, vogliamo stare dentro a tutto: troviamo motivazioni ovunque, le partite non sono mai facili. In questo momento l’Europa League è il traguardo a cui teniamo di più, dobbiamo stare attenti perché il Marsiglia è una squadra di valore”.

Foto: Twitter Atalanta