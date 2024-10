Gasperini: “Senza la squadra Lookman non sarebbe dov’è ora. Scudetto? Inter e Napoli le favorite”

Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, rilasciata a margine della cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro, Gian Piero Gasperini ha parlato delle aspirazioni dell’Atalanta e della concorrenza ai vertici della Serie A.

“Sono felice, sappiamo che qui si premia il singolo ma sarei stato strafelice se fosse stata candidata l’Atalanta che ha raggiunto un risultato enorme. A Gennaio ci vedo in zona Europa in campionato, ancora in corsa sui fronti Coppa Italia e Champions League. In Europa è tutto da conquistare, ma ho fiducia. Stiamo giocando belle partite anche dal punto di vista tecnico, meglio rispetto all’anno scorso a questo punto della stagione. Scudetto? Juventus e Milan possono crescere, Inter e Napoli sono le favorite. La classifica dice già tante cose dopo nove giornate. Nella gara contro l’Inter siamo stati due spanne sotto ma in questi due mesi siamo cresciuti. Servono più di quattro gare per valutare i rispettivi progressi. Ne parliamo dopo il giro di boa”.

Il tecnico atalantino parla poi di Lookman e Retegui: “Ad Ademola ho detto che se non avesse avuto Djimsiti, de Roon, Ederson e gli altri dietro a lui non sarebbe mai arrivato dov’è ora ma lui lo sapeva. Retegui? Sapevamo che aveva le caratteristiche giuste per sostituire Scamacca, ma non che avrebbe segnato così tanto. Io lo stimolo solo a fare meglio, è merito suo”.

Foto: Instagram Atalanta