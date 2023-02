Gasperini: “Senza il miglior Muriel e il miglior Zapata non andiamo da nessuna parte”

Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match di sabato sera del Mapei contro il Sassuolo. Il mister nerazzurro ha affrontato diversi temi, tra cui anche le condizioni fisiche di Zapata e Muriel: “La cosa più importante è che io dovevo recuperare al meglio Zapata e Muriel. Muriel sa cosa deve fare per stare bene, lo sta facendo. Senza il miglior Muriel e il miglior Zapata non andiamo da nessuna parte. Nel calcio però tutto è dinamico, non c’è niente di statico: magari segnano domani e cambia tutto. In attacco, in tutte le squadre, le presenze sono tutte uguali. Parlare di titolari o riserve, di tridente…questa squadra non può sopportare sempre il tridente, si tende a volere sempre qualcosa di statico, ma il calcio non lo è”. Successivamente il tecnico dei bergamaschi ha aggiunto: “Zappacosta potrebbe rientrare dalla prossima settimana, Palomino forse è una settimana in ritardo rispetto a Zappacosta, ma è in anticipo sul programma di recupero”.

Foto: twitter Atalanta