Gasperini: “Secondo tempo di alto livello. Salernitana non da ultimo posto. Il Bologna? Scende in campo come giocava Motta, non sbagliava mai”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Salernitana.

Queste le sue parole: “Siamo partiti bene, poi piano piano, dopo il gol dove ci siamo addormentati, abbiamo commesso tanti errori. C’erano giocatori in difficoltà nel primo tempo, quando giochi troppo dici che sono stanchi, quando riposano il rischio è questo, e ci sono questi dubbi. Meno male il secondo tempo è stato di un altro livello. La Salernitana ha fatto bene, se sono ultimi vuol dire che il campionato è di livello”.

Sul campionato: “Adesso abbiamo bisogno di buttare attenzione e concentrazione sul campionato. Dobbiamo giocare le partite che mi aspetto, tanti giocatori stanno recuperando e presto rientreranno anche Scamacca e Toloi. Miranchuk sta facendo bene, così come Muriel. Possiamo avere voglia di essere protagonisti”.

Il Bologna quarto, se lo aspettava? “Sono stati bravissimi, è tutto meritato e non perdono quasi mai. Non è una squadra casuale, la posizione che hanno è del tutto meritata. Sarà una partita bella, per noi sarà un bel metro di giudizio. Servirà un’Atalanta forte”.

Su Thiago Motta: “Il Bologna è una squadra che gioca un ottimo calcio, con tecnica e qualità. È una sorpresa relativa che già l’anno scorso aveva dato segnali importanti. Hanno preso giocatori importanti come Freuler che conosco bene e sbaglia pochissimo. Sarà una bella prova, abbiamo caratteristiche diverse. Conosco bene Thiago, la sua squadra gioca come giocava lui, non sbagliava mai. Sono pazienti e fanno giocate importanti. Sarà una bella misura anche per me, contro una persona che conosco bene”.

Su Muriel: “Ho una stima incredibile per Luis. Sta attraversando un bellissimo momento, in altre occasioni non siamo riusciti a trovare la giusta condizione. Ha di nuovo la fiducia, che è fondamentale, quindi anche se sbaglia è capace di fare colpi e giocate che in pochi sanno fare. In questo è straordinario. Spero poi arrivi il momento di Scamacca e di ottenere qualcosa da tutti”.

Foto: twitter Atalanta