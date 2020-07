Gasperini: “Scudetto? La Juve è più forte, noi vogliamo la matematica per la Champions”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la sfida contro la Sampdoria: “Scudetto? Non può ronzarci nella testa, è nelle mani della Juve lo Scudetto. Anche ieri, nonostante la sconfitta, hanno dimostrato di essere i più forti. Noi intanto cerchiamo di avere la matematica certezza di essere in Champions: vedo che Roma, Napoli e Milan stanno facendo grandi cose. Cercheremo di raggiungere questo obiettivo, poi eventualmente proveremo ad arrivare davanti alla Lazio o all’Inter. Stavano bene fisicamente, erano molto chiusi e ripartivano bene. Noi siamo stati bravissimi: queste partite rischi di giocarle col fioretto, invece ci siamo adattati al loro gioco, l’abbiamo fatto con forza e intensità e nella ripresa siamo venuti fuori bene. Quello che è successo a Bergamo ha compattato ancora di più la squadra. È una tragedia che ha coinvolto la squadra, ma che ci dà la forza di reagire, di rinascere. Penso che questa forza sarà ancora più forte in Champions, ma anche dopo questa ripartenza è un valore aggiunto.”

Foto: FOX Sports