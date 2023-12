Gasperini: “Sconfitta di Bologna immeritata, oggi siamo stati pazienti”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita dopo avere battuto per 1-0 il Lecce di D’Aversa: “La sconfitta di Bologna è stata immeritata. Oggi abbiamo fatto una buona gara a parte gli ultimi 10 minuti. Il Lecce è una squadra che da molto fastidio. Difende molto bene e ci ha fatto creare poco, sono squadre da 20 punti ed è difficile. Il nostro merito è stata la pazienza e tenere palla nella loro metà campo. Sono queste le partite difficili da sbloccare“. Sulle rotazioni in porta: “Carnesecchi è un ragazzo che deve avere continuità, musso ha valore e più maturo. Rimanendo tutti e due bisogna cercare di trarre il meglio da entrambi”. Infine su Scamacca e Lookman in Coppa d’Africa: “Scamacca è al rientro, deve avere continuità ma con Lookman in coppa può essere determinante, insieme a tutto il reparto offensivo. La Coppa d’Africa è in un periodo che c’entra poco con il calcio europeo”.

Foto: Twitter Atalanta