Gasperini: “Sconfitta col Napoli colpa mia. Vogliamo partire bene in Champions”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League in casa del Midtjylland, tornando anche sulla sconfitta pesante di Napoli.

Queste le sue parole: “Sconfitta di Napoli? Da dimenticare. Non siamo riusciti a preparare bene la partita, io per primo. Qualche giocatore era in difficoltà e il Napoli è stato molto bravo. Tutte situazioni che hanno determinato il risultato. Certo, abbiamo preso qualche gol di troppo, qualcuno anche brutto dalla distanza, per errori individuali, ma è stata una giornataccia da dimenticare presto”.

La Champions: “Ora ci concentriamo sulla Champions. Non sottovaluteremo nessuno, sappiamo che ogni partita sarà difficile e vogliamo far bene. Siamo pronti a tutto. Ripetere la scorsa stagione? Ci proveremo”.

Fonte Foto: Twitter Atalanta