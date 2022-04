Gasperini: “Scalvini un crack. licic oggi non è proponibile. Esagerato per noi lo Scudetto”

Gian Piero Gasperini, intervendo in conferenza stampa nel pre-Lipsia, ha analizzato qualche singolo: “Scalvini è pronto, lo ha dimostrato indipendentemente dal campionato e dall’Europa. È un giocatore molto giovane, che ha un futuro davanti importante. È un crack sotto certi aspetti. Ha bisogno di crescere, giocare, migliorare. Ha fatto 18 anni a dicembre. Ha molti margini, però se ha fatto così bene con Napoli e Bologna, può giocare anche questa. Musso? Su quell’azione col Napoli ci sono stati quattro errori, l’ultimo è il suo. Abbiamo sbagliato a scalare con tre giocatori, purtroppo quando si prende il gol c’è sempre la concomitanza, c’è chi non rimedia all’altro. Per noi l’obiettivo Scudetto era esagerato, ma non era una misura lucida su quello che poteva essere il nostro campionato. La dovremmo recuperare velocemente, per raggiungere almeno l’Europa. Qui abbiamo concesso poco e sarà fondamentale, contro il Lipsia, di avere disattenzioni, soprattutto se ripetute nella stessa gara. Djimsiti? 15-20 giorni. Toloi? Ok per il ritorno. Ilicic? Oggi come oggi non è proponibile”.

FOTO: Twitter Atalanta