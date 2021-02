Gasperini: “Sarà una gara diversa rispetto all’andata. Vogliamo la finale”

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha analizzato cosa si attende dalla sfida con il Napoli e ha parlato della voglia dei suoi di tornare in finale di Coppa Italia dopo 2 anni, quando perse nel 2019 con la Lazio.

Queste le sue parole: “Penso che sarà una partita diversa rispetto all’andata. Domani ci giochiamo per così dire il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo: quindi ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno. Abbiamo visto però all’andata che siamo competitivi anche contro una squadra di valore come il Napoli”.

La rimonta subita dal Torino in campionato è già archiviata: “Per fortuna si gioca ogni tre giorni e bisogna pensare subito alla partita successiva. E questa sarà molto importante perché ci giochiamo in casa contro il Napoli l’accesso alla finale ed è un’opportunità da sfruttare. Conta tanto per noi, così come per loro perché non si arriva a una finale di coppa tutti gli anni”.

Foto: Twitter Atalanta