Gasperini: “Samardzic è un ragazzo di indubbio talento, oggi potrà mettersi alla prova”

Intevenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della partita di Champions contro lo Shakhtar Donetsk, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo undici titolare.

Su Samardzic: “È un ragazzo di indubbio talento che si è messo in mostra anche sabato contro il Bologna. È giusto che in partite di questo livello possa mettere alla prova le sue capacità e la sua forza”.

L’attacco: “Penso che Samardzic, De Ketelaere e Lookman abbiano qualità tecniche importanti, e dobbiamo farle pesare. Tutta la squadra deve lavorare per metterli nelle condizioni di fare una buona partita”.

La preparazione alla partita: “Abbiamo sempre fatto buone partite. Abbiamo sbagliato nel secondo tempo contro il Como ma a Bologna, ad esempio, soprattutto nel primo tempo, la squadra mi è piaciuta molto. Siamo stati meno precisi nella ripresa, paradossalmente in superiorità numerica, però abbiamo creato diverse occasioni. Abbiamo sempre fatto qualcosa in più dell’avversario, e dobbiamo continuare su questa strada. Con l’inserimento di tre nuovi giocatori titolari, e magari altri 3-4 a partita in corso, ci ritroviamo con 7-8 elementi nuovi rispetto alla scorsa stagione. Giocare questo tipo di partite non può che farci bene”.

Foto: X Atalanta