Gasperini: “Ruggeri mi ricorda Gosens. Lookman cammina troppo in campo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito al momento in casa orobica, soffermandosi su alcui singoli.

Queste le sue parole: “Lookman mi ha fatto arrabbiare? Cammina troppo in campo. Corre solo con la palla. Si accontenta di fare solo i gol, così ne segna di meno. A Lisbona ha dimostrato che può giocare con grande continuità, se vuole”.

Ruggeri forse è stata la sorpresa più bella. “Rugge ha cuore e testa. Non ha talento enorme, ma si sta costruendo. Mi ricorda Gosens. Era Cenerentola, ora fa gli assist migliori…”.

De Roon non ha perso un minuto di campionato. “Meno male che ho degli highlander… Ma Koopmeiners si è infortunato. Ho provato a preservarlo con la Lazio, ma ogni volta che preservo uno e lo inserisco dopo, si spacca… Dopo Juve, Sporting e Lazio, i giocatori erano sfatti”.

Foto: sito Gasperini