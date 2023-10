Gasperini: “Ritorno a Genoa? Resta il senso di una incompiuta. Chissà in futuro…”

Durante l’intervista concessa a Il Secolo XIX, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è tornato a parlare della sua esperienza a Genoa: “Se ci sono stati contatti in questi anni? No, anche perché io sono legato all’Atalanta e negli anni scorsi il club rossoblù era scivolato in Serie B. Però resta la nostalgia per quegli anni belli che abbiamo vissuto, abbiamo fatto grandi cose in quel periodo. E resta anche il senso di una incompiuta. Perché abbiamo sfiorato la Champions e poi la seconda volta siamo andati in Europa ma non abbiamo avuto la possibilità di partecipare. Se l’avessimo giocata magari la storia sarebbe cambiata. Quindi chissà, per il futuro non si sa mai, magari se ne potrà riparlare…”.

Foto: Twitter Atalanta