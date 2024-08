Gasperini: “Rinnoverò per due anni con l’Atalanta”

Gasperini a L’eco di Bergamo non ha parlato solo di mercato ma anche del suo futuro e della sua posizione contrattuale: “Ho un accordo con l’amministratore delegato e con il presidente per il prolungamento e gli accordi che ho fatto con loro sono sempre stati rispettati. Potrebbe essere formalizzato prima dell’inizio del campionato, ma questo non è mai stato un problema. Per volontà della proprietà non si è potuto allungare il progetto oltre i due anni – spiega il tecnico di Grugliasco -. Probabilmente è una scelta legata alle abitudini degli azionisti statunitensi. Non ci sono problemi, per me era prioritario la parte tecnica, e su quella credo di esser stato chiaro alla fine della scorsa stagione”.

Foto: gasperini twitter atalanta