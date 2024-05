Gasperini resta? Percassi risponde: “Ma sì, ma sì…”

Ulteriori conferme sul rinnovo in stato sempre più avanzato di Gian Piero Gasperini con l’Atalanta. Un tifoso presente a Zingonia ha chiesto ad Antonio Percassi “ma Gasperini?”. E il presidente ha risposto: “Ma sì, ma sì…”. E poi ai microfoni di Sky il numero uno del club ha aggiunto: “Stiamo lavorando per le ultime cose”. Il trionfatore dell’Europa League ha un contratto fino al 2025, si sta lavorando per aggiungere altri due anni (è la richiesta di Gasperini) con chiare garanzie di intervento sul mercato. Tenendo comunque conto che negli ultimi anni l’Atalanta mai si è tirata indietro.

Foto: Twitter Atalanta