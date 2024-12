Gasperini: “Real Madrid in crisi? A me non risulta”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto a Sky Sport per presentare il big match di Champions League in programma domani contro il Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni: “Per Bergamo è un appuntamento bellissimo. Troveremo un ambiente pieno di entusiasmo, la squadra più titolata al mondo. C’è grande attesa ed euforia. Dobbiamo stare attenti, il Real Madrid è una squadra fortissima e di grande livello. Dicevano che era in crisi ma non mi risulta. In campo ci saranno tanti campioni, in panchina Ancelotti. Sarà una partita dura”.

Foto: Twitter Atalanta