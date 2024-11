Gasperini: “Questa vittoria ci dà la sicurezza di un posto tra le 24”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la vittoria per 6-1 in casa dello Young Boys: “Sono contento delle partite che stiamo giocando e dei risultati che stiamo avendo. La vittoria in Europa League ha fatto crescere quei protagonisti, poi sono arrivati tanti giocatori nuovi che si stanno inserendo anche loro. A parte Retegui, abbiamo visto anche Koussonou, Cuadrado, Samardzic…”.

Poi ha proseguito: “Noi abbiamo preso con grande concentrazione questa partita. Volevamo giocarla perché poi dobbiamo affrontare Real Madrid e Barcellona, questa di oggi l’abbiamo presa con grande attenzione, ma siamo una squadra solida. Questi 3 punti ci mettono sicuri tra le prime 24”

Infine “La mia fortuna è stata in questi anni di avere un gruppo e un nucleo veramente forte. Non solo tatticamente, ma anche nei comportamenti e negli atteggiamenti. Abbiamo avuto anche noi batoste e momenti no, ma ci siamo rialzati. Ho detto più volte di avere dei giocatori-allenatori in campo che quando giocano potresi starmene tranquillamente in tribuna: guidano negli smarcamenti, nella difesa, dove andare… Se riusciamo a portare su la squadra questi risultati ci permettono di andare avanti”.

Foto: Twitter Atalanta