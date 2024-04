Gasperini: “Quella di domani sarà la partita più importante della storia dell’Atalanta”

L’Atalanta si prepara ad ospitare il Liverpool, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alle semifinali di Europa League. Il tecnico della formazione bergamasca Gian Piero Gasperini ha presentato con le seguenti parole, in conferenza stampa, il secondo atto del doppio confronto con i Reds:

“Liverpool è una città che ci ha portato bene fino ad adesso, speriamo anche in casa. Forse è la partita più importante della storia dell’Atalanta. Sarà una partita in cui dovremo essere bravi a giocare come se dovessimo conquistare la qualificazione partendo da 0-0, che già sarebbe stato un grande risultato. Servirà massima attenzione ma dovremo aver il pensiero di poter segnare, avere tutti a disposizione tranne Scalvini facilità il lavoro anche per il proseguo della gara. Il Liverpool è una grandissima squadra, in questo periodo ci sono dei risultati diversi in tutti i campionati perché c’è molto più equilibrio ma rimane una delle squadre più forti al mondo. Bergamo sta vivendo una vigilia di grande fermento ed entusiasmo perché quello che sembrava un traguardo impossibile è diventato possibile. Tutti ci crediamo. Interesse di altre squadre? Fa sempre piacere ma adesso l’attenzione è sulle prossime gare. Abbiamo il Liverpool e poi il ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina che per noi è molto importante. Dopo un bel viaggio dobbiamo cercare di atterrare molto bene”.

Foto: Twitter Atalanta