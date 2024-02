Gasperini: “Puntiamo il quarto posto. De Ketelaere è in fiducia, sta diventando un punto di riferimento”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 sulla Lazio: “Siamo in un grande momento. Questa sera abbiamo vinto bene contro una squadra forte come la Lazio. Dove possiamo arrivare? Abbiamo grandi margini di crescita, vedremo quello che accadrà nelle prossime partite”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo preparato bene la gara contro la Lazio. Nel girone di andata avevamo avuto qualche difficoltà contro squadre simili, oggi siamo stati bravi nelle uscite sugli esterni ed è andata bene”.

Su De Ketelaere: “Lui sta bene, si sente in fiducia. Tutto ciò si vede anche dal calcio di rigore… senza Koopmeiners e Muriel non c’era alcun dubbio. Si sente davvero bene, prova anche giocate non semplici e gioca con grande sicurezza. Anche fisicamente regge i contrasti, noi siamo molto contenti. Sta diventando un punto di riferimento per la squadra. Scommessa già vinta? C’è tempo, ma la strada è quella giusta”.

Infine, una battuta sul quarto posto: “Se metto la firma? Sicuramente ci puntiamo, il campionato è molto lungo e ci sono tante squadre pronte a contenderselo”.

Foto: Twitter Atalanta