Gasperini: “Problema alla spalla per Scalvini, out anche Cuadrado”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, soffermandosi anche sulla possibile formazione: “La possibilità di sbagliare formazione rispetto ad agosto è altissima (ride, ndr). L’Atalanta è cambiata sia nel numero che nella rosa, ma soprattutto anche nelle prestazioni di questi giocatori, credo che Lookman abbia accennato ai vari top player che ha il Real Madrid, ma credo che qualcuno ne abbiamo anche noi. Rispetto lo scorso anno è diventato un giocatore con continuità, ha fatto da subito un gran numero di gol, lo fa stare tra i top in Europa, quindi nel mondo”.

Sulle condizioni di Scamacca e Zappacosta: “Scamacca bene, il recupero sta procedendo bene. Oggi purtroppo ha avuto un problema Scalvini alla spalla, ha avuto una sub-lussazione, domani non ci sarà. Per il resto ci siamo tutti, a parte Cuadrado, quelli convocati sono tutti disponibili”.

Poi ha proseguito: “Per affrontare questo tipo di squadre devi fare la miglior partita possibile, determinazione, volontà e tutti gli ingredienti per essere precisi e presenti, questo tipo di squadre non ti perdonano nulla. Quando raggiungono un obiettivo se ne pongono un altro. Un obiettivo che non sia inarrivabile, altrimenti diventa frustrazione. Ogni volta non è che arrivi e finisci lì. Lo fai gara per gara, c’è solo un problema è che facendo così il tempo passa e vola, ma è anche quello che ti tiene vivo. Lookman? Oggi credo sia un giocatore per la squadra, non che prima non volesse, ma oggi è capace di giocare per la squadra, di difendere, di fare assist, quando dico che è uno dei top player”.

Infine: “Il presidente non mi chiede mai niente, è straordinario. Non mi ha mai chiesto nulla come risultato, ha sempre puntato il dito sugli atteggiamenti, sul fatto di essere compatti, questo sembra una cosa banale, penso che sia proprio la sua forza”.

