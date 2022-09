Gasperini: “Primo posto qualcosa di storico, vogliamo farlo durare il più a lungo possibile”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, capolista in Serie A, ha parlato a Dazn dopo il successo sul Monza.

Queste le sue parole: “Abbiamo rischiato nei primi minuti, poi siamo venuti fuori. Non è mai successo nella storia dell’Atalanta di essere prima da sola in classifica, è un merito per questi ragazzi ed è una cosa molto bella per noi e per la gente. Vediamo se farla durare più a lungo possibile”.

L’entusiasmo: “I tifosi si possono godere questo momento grandioso, noi sappiamo del lavoro che dobbiamo fare e prepararci per affrontare le prossime sfide. Abbiamo anche tante variabili che funzionano, dobbiamo continuare a crescere perché abbiamo tanti margini. Ha fatto gol Hojlund oggi, Soppy ha fatto un’ottima partita, come Ederson e Lookman poi c’è il gruppo storico”.

Questa Atalanta è un po’ diversa rispetto al passato?

“Non solo molto d’accordo, per me è importante che facciamo gol perché così si vincono le partite. Lo scorso anno abbiamo smesso di segnare ad un certo punto, è quello che non ci ha permesso di andare su”.

Su Hojlund: “Siamo convinti dai primissimi allenamenti che ha delle caratteristiche buone per un ragazzo di soli 19 anni, ha un futuro radioso. E’ un ragazzo molto sveglio, spero di aiutarlo a crescere e dargli quelle indicazioni che possono renderlo più importante”.

Foto: twitter Atalanta