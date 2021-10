Gasperini: “Prestazione di alto livello. L’assenza di Demiral si è fatta sentire nella ripresa”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko con il Manchester United:

“Abbiamo subito l’assenza di Demiral nel gioco aereo, per quanto i ragazzi abbiano fatto una prestazione di alto livello. Non è facile giocare contro il Manchester, storicamente cambia i risultati nel finale, inserendo tanti attaccanti. Dovevamo presentarci come all’inizio. Abbiamo avuto una grossa opportunità di fare il 3-1, poi abbiamo preso il gol nelle mischie. Sono stati bravi loro, forse un po’ affaticati noi”.

È mancato qualcosa nei cambi?

“Avevamo cinque giocatori fuori, Demiral nello stesso reparto, chiunque è entrato ha fatto una buona prestazione. Se facevamo gol in quella circostanza, ne ha avuta anche un’altra Duvan. Loro sono stati pericolosi, altrimenti parleremmo di una vittoria fantastica”.

Foto: Twitter Atalanta