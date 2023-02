Gasperini: “Potevamo giocare meglio. Essere vicino alle big per noi è un grande risultato e va difeso”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato ai microfoni di Mediaset la sconfitta rimediata contro l’Inter nella partita di Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi ha staccato il pass per le semifinali della competizione grazie all’1-0 segnato da Darmian. Alcune parole del tecnico della Dea: “Potevamo giocare meglio. Con diversi giocatori eravamo sotto ritmo e non abbiamo fatto bene sul piano del gioco. Abbiamo difeso bene e avuto un paio di occasioni, ma non ci siamo espressi al meglio”

Boga: “Al Sassuolo ha fatto diversi anni, la sua forza è saltare l’uomo e avere rapidità. Non è mai stato così prolifico, ma questa è la sua qualità migliore”.

Obiettivo: “Non ho mai detto questa cosa: mi è stato chiesto quale fosse l’obiettivo massimo per questa squadra e, siccome lo scudetto è impossibile, ho detto la Champions. Essere vicino alle big per noi è un grande risultato e speriamo di difendere quella posizione anche nel ritorno”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta