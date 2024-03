Gasperini: “Potevamo fare meglio, ma il risultato è comunque positivo. Scamacca? L’importante è che sorrida”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting CP: “Per come è andata la partita e per il numero di occasioni potevamo fare meglio. Alcune, come i pali, abbastanza clamorose… Però il risultato è comunque positivo, ci giocheremo la qualificazione in casa e lo faremo nel modo migliore”.

Su Scamacca: “È risultato libero mentalmente, ha fatto le sue giocate ed è stato anche sfortunato. Ha giocato bene, per la squadra. Se gioca così non ci sono problemi, i numeri li ha. Ha fatto un gran gol… L’importante è che sorrida, va bene così”.

Poi ha proseguito: “Col Milan abbiamo fatto un grande punto, un po’ fortunato indubbiamente. La sconfitta con l’Inter ci stava, seppure il risultato sia stato troppo dilatato. La vera delusione è stata col Bologna, aver perso ci dispiace molto ma questa è una squadra che reagisce. E noi abbiamo la fortuna di giocare spesso, anche troppo: quando vinci non assapori neanche le vittorie, ma se perdi riparti subito. Peccato oggi non aver vinto”.

Sull’errore che ha portato al gol dei portoghesi: “Sì ma è figlio di tante cose ed era rimediabile in tanti momenti. Quella pressione che abbiamo messo ci ha aiutato, anche nel nostro gol per esempio. Sul gol siamo andati un po’ fuori, non dovevamo lasciare il tempo di giocare. Siamo stati un po’ lenti, eravamo distanti dalla porta”.

Sulla prestazione: “Ci sono partite come col Milan che gli ultimi minuti non passano mai, in cui ti difendi per un punto. E altre in cui l’avversario è in difficoltà e tu stai bene, quelle devi vincere come abbiamo cercato di fare fino alla fine. Ho un nucleo di giocatori che hanno la giusta sicurezza e personalità, poi ne ho un altro tra fasce e attacco che impareranno dai più grandi e poi potremo vincere le partite”.

Infine, su Lookman: “Questo non giocava offensivo, faceva 6-7 gol e stava molto più sulla fascia. Adesso è diventato uno che entra in gioco negli ultimi venti metri ed è sempre in grado di creare pericoli. È rapido e veloce, calcia benissimo ed anche tempista di testa. Ogni tanto lo sprono per diventare un giocatore più completo, ha le capacità fisiche per farlo: a volte si nasconde un po’ ma può essere più di riferimento, in quest’anno soprattutto”.

Foto: Twitter Atalanta