Gasperini: “Poteva mettersi male, ma la reazione è stata di qualità”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Siamo stati bravi, abbiamo preso gol presto e poteva mettersi male. Poi non abbiamo concesso molto, ma la reazione è stata di qualità. Siamo andati in vantaggio, non è facile ribaltare. Nel secondo tempo abbiamo sprecato la possibilità di chiudere. Globalmente buona partita, ma in questi casi centrocampisti e difensori risaltano di più”.