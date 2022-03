Gasperini polemico: “In campionato gol tolti, gol non messi. Quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo”

Una bella vittoria dell’Atalanta col Leverkusen ieri sera, che permette ai nerazzurri di andare in Germania con due risultati su tre a disposizione. Gasperini, però, a Sky Sport ha polemizzato sul campionato della Dea: “Per 5-6 partite ci sono stati eventi che ci hanno penalizzato. Gol tolti, gol non messi. Abbiamo anche incontrato un calendario durissimo, abbiamo avuto il Covid, questa squadra ha sempre giocato con grande onore e nei nostri confronti non c’è stato lo stesso rispetto. Certe cose sono state clamorosamente cancellate, ma reagiamo con le nostre capacità. Quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo”.

FOTO: Twitter Atalanta