Gasperini: “Partita difficile, ma abbiamo tenuto bene la Roma. Vittoria di grande fiducia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato il successo all’Olimpico contro la Roma: “I ragazzi hanno dimostrato grande applicazione, la Roma è indubbiamente forte ma l’abbiamo tenuta bene tolto il finale del primo tempo, in cui abbiamo rischiato di più. È stata una partita difficile ma sono tre punti di grande fiducia per noi, per farci migliorare“.

Foto: Twitter Atalanta