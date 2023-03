Gasperini: “Partita controllata dalle difese. Anche il Napoli ha tirato poco in porta. La giocata di Kvara ha cambiato tutto”

Gian Piero Gasperini ha così parlato in conferenza stampa dopo ka sconfitta di Napoli: “Anche il Napoli non ha tirato molto. È stata una gara controllata dalle difese, una gara accorta, perchè i punti cominciano a pesare molto. Stavamo conducendo una gara giusta, con la Lazio avevamo subito molto meno. La bravura di Kvara ha cambiato la partita, come è giusto che sia con le grandi squadre. Potevamo fare meglio nelle ripartenze. Ho visto delle prestazioni molto importanti dei singoli, con questo spirito faremo un bel finale di campionato”.

Sul rientro di calciatori importanti “Recuperare Zapata e Muriel per noi è importante. Ho visto il giusto atteggiamento sul terreno di gioco, quello che è il dna Atalanta”.

Sul Napoli: “Il Napoli può aprire un ciclo, è una società che investe e cerca di migliorarsi. Vincere il campionato gli darà ulteriore forza. Credo che possano dire la loro anche in Champions, li vedo molto bene anche lì”.

Foto: twitter Atalanta