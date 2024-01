Gasperini: “Partita ben fatta, ora una bella sfida al Milan. De Ketelaere? Contenti del suo rendimento”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita, serviva attenzione perché in Coppa Italia i pronostici spesso sono stati ribaltati. Abbiamo interpretato bene la partita. La sfida con il Milan? Prima c’è la Roma, un bel tour de force. Chiudiamo il girone d’andata con la Roma, poi questa bella partita con il Milan. Il pericolo quando giochi ogni tre giorni sono gli infortuni, quando incontri Roma e Milan l’attenzione viene da sola”.

Più facile vincere a San Siro o all’Olimpico? “Sono due partite difficilissime contro due grandi squadre. Saranno due partite che per noi significheranno molto”.

De Ketelaere? “Siamo molto contenti, non solo per questa sera. È un ragazzo intelligente, che si applica e che vuole sempre migliorarsi. Siamo molto contenti del suo rendimento. La perdita di Lookman è pesante, per fortuna stanno crescendo i nostri attaccanti. L’Atalanta vive un buon momento, ma ci sono talmente tante partite che non fai in tempo ad esultare per una vittoria che subito c’è un altra gara”.

Foto: twitter Atalanta