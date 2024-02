Gasperini: “Partita anomala, dopo il terzo gol sembrava un allenamento. Arbitri? Ne parlo quando vinco”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-0: “Nel secondo tempo non l’ho vista neanche così male. Poi abbiamo fatto tanti cambi ed è diventato più un allenamento che una partita, è degenerata. In occasione del terzo gol non penso sia stata una partita di Serie A ma un allenamento. Ho avuto l’impressione che stiamo bene, nella prima parte abbiamo fatto bene contro un’Inter molto forte. Un risultato così lascia perplesso chi non ha visto la partita, ma siamo pronti per le prossime. Che importanza assume ora la gara col Bologna? Forse per voi intacca la fiducia, per noi non è questo il tipo di partita che ci può intaccare moralmente, finché c’è stata partita… Abbiamo giocato contro una grande Inter, è stata una partita molto anomala, molto strana, penseremo alla prossima, non c’è tempo di pensare in negativo. Perché anomala? È una sensazione che ho avuto io, se lei non l’ha avuta pazienza. Magari l’ho avuta solo io. Per il gol annullato? No, io di solito di regolamento parlo quando vinco”.

Poi ha proseguito: “Se con altri episodi sarebbe andata diversamente? Forse avrebbe vinto l’Inter lo stesso, ma sarebbe stata partita vera”.

Sulla sfida contro il Bologna: “Adesso ci sarà un’altra partita, poi ci sarà lo Sporting, poi la Juve, poi lo Sporting, poi Fiorentina e Napoli. Belli carichi, pronti e ripartiamo. Siamo lì noi e il Bologna con Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, forse anche il Torino. Il Milan? Beh, è più avanti, parlo solo di quelle che sono molto molto vicine. È una bella lotta, una bella battaglia: competiamo con piazze molto importanti. L’Europa sappiamo che è per alcune squadre un aspetto fondamentale, per noi è il massimo dei traguardi”.

