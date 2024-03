Gasperini: “Pareggio giusto. Prestazione di personalità. Koopmeiners? La sua è una continua evoluzione”

Gian Pieroi Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Venire a giocare in casa della Juventus è sempre difficile perché è una squadra forte e oggi aveva mille motivazioni, siamo stati doppiamente bravi giocando una partita di personalità. Siamo andati in vantaggio, poi c’è stata una grande accelerazione della Juventus ma abbiamo fatto un bellissimo. Non è facile fare partite con questa mentalità perché stiamo giocando tanto. Sulla punizione sono stati bravi a scegliere la soluzione giusta”.

La classifica è giusta? “l’Inter sta meritando tutto quello che sta facendo però Juventus e Milan sono molto forti, la classifica è molto veritiera, anche il Bologna è molto forte. Non siamo stati fortunati in quelle due partite, stasera penso che il risultato sia giusto. Le due sconfitte col Bologna stanno facendo la differenza”,

Koopmeiners? “Il merito è sempre del giocatore, noi cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori. Sono molto felice per lui, ogni anno fa sempre meglio, la sua è una continua evoluzione, quello che ho intuito è che ha grandi qualità anche come realizzatore”

Scamacca troppo individualista? “Sì, ci sono state un po’ di situazione che potevamo gestire meglio. Mi dispiace di aver preso due gol nel giro di pochi minuti, anche stavolta abbiamo rischiato di buttare via la partita”.

Cosa teme dello Sporting? “Lo Sporting è una squadra forte, soprattutto in attacco, è una squadra di assoluto valore. Avevamo l’occasione di vincere la partita da loro, anche con un po’ di sfortuna visto che abbiamo preso tre pali ma quando rigiochi dopo tre giorni non sai mai la condizione”

Foto: twitter Atalanta