Gasperini: “Pareggio che mi soddisfa. Girone equilibrato, non c’è una squadra materasso”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato il pareggio in casa del Villarreal nella prima gara di Champions.

Queste le sue parole: “E’ un pareggio che mi soddisfa molto, abbiamo incontrato una squadra molto forte soprattutto in attacco. Siamo stati bravi sotto tutti gli aspetti, dispiace per i due gol subiti. Abbiamo avuto la forza di non buttare via la palla e di uscire per creare delle situazioni, se poi perdi palla loro il gol lo fanno. Il girone è equilibrato, lo Young Boys è una squadra di tutto rispetto e se ne è accorto lo United oggi. Giocare sul loro campo sintetico è difficile”.

Differenze sul campionato: “In Champions ci sono partite più aperte, non trovi squadre così chiuse. La partita quindi è più aperta, in casa non è facile come dimostrato con Bologna e Fiorentina. Quando poi devi rimontare devi lasciare spazi a giocatori veloci. La sconfitta contro la Fiorentina è stata viziata da episodi che ci capitano troppo spesso in Italia. Giocando miglioriamo la condizione, ci siamo allenati con tre giocatori per dieci giorni ma non è un alibi. Adesso dobbiamo mettere la testa alle prossime tre partite di campionato. Abbiamo raccolto troppo poco in campionato”.

Foto: Twitter Atalanta