Gasperini: “Oggi abbiamo sbagliato troppo. Persi tanti punti in campionato”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in casa del Bologna: “Come numero di occasioni eravamo più presenti nel secondo tempo, oggi ne abbiamo sbagliate troppe come ad inizio gara. Ci abbiamo messo del nostro, peccato. I ragazzi stavano bene dopo la Champions, sicuramente c’è stata deconcentrazione sui loro gol. Anche il gol del 2-0, è stato abbastanza casuale. Abbiamo perso già tanti punti per le occasioni create, ti penalizza in qualche modo. Oggi era una partita da non perdere. Come si migliora? Difficile dirlo, alcune occasioni sono state molto nette. Di solito siamo attenti in fase difensiva, oggi gli abbiamo lasciato almeno un’occasione, nel primo gol siamo stati ingenui. Mi dispiace molto, in campionato per motivi diversi abbiamo lasciato troppe partite per strada. Ti penalizza fortemente, però siamo lì e vediamo”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta