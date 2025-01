Gasperini: “Obiettivi? Non firmo per niente. Bello trascorrere il Natale da capolista”

A margine della sua intervista a Sportweek, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato anche della stagione della Dea.

Queste le sue parole: “Il prossimo step sarebbe fare contro Inter e Real Madrid ciò che fa con l’Empoli. Sono le sfumature che ti fanno vincere. E gli aggiustamenti continui ci rendono imprevedibili, pur mantenendo fermi i nostri principi”.

Quindi qualche ricordo di Percassi: “Il primo incontro a casa sua, la prima volta in Champions, a Reggio Emilia… Ma soprattutto la notte di Dublino, gli occhi brillavano. Era il 22 maggio, compleanno di mio padre perso nel 2012. Non credo a certe cose, ma quando hanno annunciato la data della finale ho chiesto a papà di farmela vincere”.

Conclusione sul Natale da capolista solitaria e gli obiettivi: “Inimmaginabile, bello soprattutto per la gioia della nostra gente che canta ‘Vinceremo il tricolor’. Però non firmo per niente”.

Foto: sito Atalanta