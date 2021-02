Gasperini: “Non snatureremo la squadra, ma dovremo essere accorti. Il Real in Champions si trasforma”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid valido per l’andata degli ottavi: “Da queste due partite cercheremo di uscirne con qualcosa di più. Non abbiamo il favore del pronostico né l’obbligo di andare avanti. Vogliamo cercare di misurarci con questa squadra anche per capire la nostra reale consistenza. Non possiamo snaturare quello che sono le nostre caratteristiche, le stesse che ci hanno permesso di arrivare in Champions e di essere competitivi in Italia. Non snatureremo la squadra, ma l’attenzione e certi accorgimenti ci devono essere”.

Sul Real Madrid: “Il Real Madrid in Champions si trasforma, la partita giocata contro l’Inter è stata una partita di grande personalità. Non credo molto a queste assenze: possono togliere del talento, ma il Real visto in queste ultime domeniche è stata una squadra più umile, ed anche questa è una qualità. I Blancos sono riusciti a portare a casa partite difficili. Domani dovremo interpretare la partita nel modo giusto e approcciarci con fiducia”.

Foto: Twitter Atalanta