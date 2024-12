Gasperini: “Non siamo stati meno brillanti. Retegui? Non sembra niente di serio”

Dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Gian Piero Gasperini per commentare l’undicesimo successo consecutivo dei suoi: “Quando Inter e Napoli hanno fatto undici vittorie di fila, c’era un vantaggio importante. Quest’anno comunque siamo tutti lì, ed è un bel campionato. Non penso la squadra sia stata meno brillante.”.

Su De Ketelaere: “Abbiamo rimontato una squadra che ha giocato a calcio e lo ha fatto bene. I due gol subiti sono su una disattenzione e su un calcio di rigore concesso con il VAR: vincerla è stato un grandissimo merito. Ha preso fiducia ed è migliorato sui colpi di testa così come ha mostrato oggi. Il secondo gol è veramente straordinario, partito da una zona defilata.”.

Sul ruolo di Pasalic: “Con il passare dei campionati, quel ruolo gli si sposa sempre meglio. Oggi ha fatto un’ottima gara e ti fa giocare bene. In allenamento è attento, con Ederson ho la possibilità di avere giocatori che ricoprono più ruoli”.

Sull’infortunio di Retegui: “Non sembra un problema serio, ma sarà fermo per qualche giorno. Zaniolo è stato decisivo con l’assist su Lookman. In partite come questa conta soprattutto la qualità”.

Foto: Instagram Atalanta