Gasperini: “Non rischieremo Wesley. Pisilli l’ho un po’ penalizzato, meriterebbe di giocare di più”

06/12/2025 | 15:10:47

Gasperini ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Cagliari: “Nelle ultime settimane si è allenato individualmente, ieri è stato in rimesso in gruppo. Devo dire che si sta allenando con qualità: vedremo quando i medici daranno il placet per utilizzarlo.Non è stata una settimana semplice: ci sono stati vari acciacchi come Koné ed El Aynaoui. Non credo rischieremo Wesley. Si aggiungono le influenze di Baldanzi e Dybala, ma per il resto sono degli highlander e sono sempre presenti. Cercherò di portare tutti, ma le valutazioni le faremo anche in funzione di giovedì. La rosa numericamente è sufficiente, in questo momento sono acciacchi di pochi giorni. L’unico infortunato è Dovbyk, che è sulla via della guarigione. Numericamente la rosa è completa, chi ha giocato meno sta dando buone risposte come Ghilardi, Ziolkowski, Baldanzi e Pisilli. Sono molto contento di loro. Pisilli è una risorsa? Sì, direi sì, direi assolutamente, ma anche per quello che ho visto in allenamento merita tutto questo. Io ho insistito molto su quel centrocampo perché stava facendo molto bene e all’inizio c’era El Aynaoui da inserire, ho forzato un po’ di più su di lui e ha dato delle risposte molto forti, e poi ha trovato tre highlander che gli hanno concesso poco spazio. Però io sono molto convinto che bisogna, come ho detto prima, piuttosto che creare un problema è meglio che lui giochi, però mi piacerebbe potesse giocare qui”.

Foto: X Roma