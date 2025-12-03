﻿﻿Pisilli, il Genoa in pressing per gennaio ma la Roma non ha ancora deciso

03/12/2025 | 17:28:03

Niccolò Pisilli non ha avuto molta visibilità nella prima parte della stagione e a questo punto scattano due considerazioni diverse. La più importante: normale che il centrocampista classe 2004 abbia voglia di non trascorrere la seconda fase del campionato in panchina. Da almeno 10 giorni sono emerse voci sull’interesse del Genoa, forte interesse e che confermiamo essendo da sempre Daniele De Rossi un suo grande estimatore. Ma c’è poi la seconda riflessione da fare, ovvero che il club giallorosso non ha ancora preso una decisione, le somme verranno tirate quando si entrerà nel vivo delle strategie. Le necessità sono in altri reparti, ma è chiaro che un’uscita di Pisilli dovrebbe essere in qualche modo compensata. Se ci fosse il via libera per il prestito, il Genoa avrebbe il vantaggio dell’eccellente rapporto tra De Rossi e il classe 2004.

Foto: Instagram Roma.

