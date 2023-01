Gasperini: “Non faccio rose corte, le faccio giuste. A Bergamo troppe polemiche”

Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini, ha così parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia:“Siamo stati fermi per molto tempo. Ora ci saranno tante partite tra campionato e Coppa Italia. Ripartiamo dallo Spezia: la prima è come se fosse l’inizio di stagione, c’è voglia per tutti di ripartire. Questa sosta è stata anomala, ma ci ha dato anche l’opportunità di allenarci. Loro hanno un’identità precisa. Hanno aggiunto un po’ di coraggio ed è una squadra cresciuta e migliorata nel tempo. Loro sono fuori dalle zone pericolose, andremo a giocare per fare la prestazione giusta. Non esistono partite facili, credo che il campionato da gennaio in poi sarà molto più equilibrato”.

Poi ha proseguito parlando del tema delle dimensioni della rosa: “Si è creata una diatriba clamorosa, non ho mai avuto problemi di rosa. Io non faccio rose corte, le faccio giuste. Penso che sia più importante avere una squadra forte che una rosa ampia, servono solo per gettare fumo agli occhi della gente. Tra le due, se devo scegliere, scelgo qualche giocatore in meno. I giocatori costano. Io lavoro così, quest’anno però è diverso: esiste una situazione numerosa, ma non ci sono state diverse possibilità. Non credo che a gennaio sarà diverso. Io non ho mai mandato via nessuno”.

Infine si è sfogato sull’accanimento mediatico nei confronti dell’Atalanta: “Sono preoccupato. Tutti i giorni scrivono che l’Atalanta è un grande squadra, ma la mancanza dell’Europa rappresenta un fallimento. Le polemiche sono esagerate, anche quella con Percassi, è una mistificazione. Io ho grande rispetto per il Presidente, ha un carisma incredibile. Siamo relativamente vicini alle prime posizioni, in compagnia di tutte le big. Per me è veramente difficile capire questa situazione che si sta creando nei media a Bergamo. Per fortuna non è quella della gente e della società. Abbiamo fatto vedere la classifica alla squadra. Guardandola ho detto: ‘Non fa così schifo’. Sentendo e leggendo ciò che arriva, la situazione sembra un disastro, invece non è così male”.

Foto: Twitter Atalanta