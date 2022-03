Gasperini: “Non esiste un problema Muriel. Leverkusen tra le peggiori che potevano capitarci”

Domani andata degli ottavi di finale di Europa League. Tra le italiane è rimasta solo l’Atalanta, che affronterà il Leverkusen. Queste le parole di Gasperini alla vigilia: “Loro sono una squadra che ha partecipato alla Champions League, tra le peggiori che potevano capitarci. In Europa League aumenta il blasone delle competitor col passare dei turni. Domani faremo le prove per cercare di vedere qual è il nostro valore. Dopo l’ultima sosta abbiamo avuto una serie di partite difficili, con qualche problema col Covid e gli infortuni. Tutto questo insieme di cose ha implicato la mancanza di continuità. Muriel? Per me non esiste un problema Muriel, è sempre un ragazzo positivo. I nuovi proprietari non sono ancora arrivati qui a Bergamo”.

FOTO: Twitter Atalanta