Gasperini: “Non dovevamo soffrire così tanto. Secondo posto? Un pensierino ce lo facciamo…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha così commentato in conferenza stampa la vittoria contro il Cagliari: “È mancata un po’ di energia e lucidità, abbiamo creato tante occasioni e non dovevamo soffrire così fino all’ultimo minuto. Ma ci sta in questo campionato: siamo stati lenti e imprecisi a livello di conclusioni, ma abbiamo comunque portato a casa la partita. L’obiettivo è l’aritmetica per raggiungere la Champions, poi raggiungere il record di punti di questa società. Secondo posto? Siamo distanti, ma un pensiero sicuramente possiamo anche farlo. Vorrei poi dare qualche opportunità a qualche giovane, anche in Champions League”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Atalanta BC