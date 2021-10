Gasperini: “Non ci snatureremo. I complimenti sono sempre graditi. Ronaldo? Si parte sempre 1-0”

Gian Piero Gasperini ha presentato la gara di domani della sua Atalanta contro il Manchester United.

Queste le sue parole: “Assenze? Hai il vantaggio che non rischi di sbagliare la formazione. Sarà molto più semplice non sbagliare i cambi o gli undici, è l’unico vantaggio che vedo. Chiaro che le nostre siano assenze importanti, soprattutto nello stesso reparto. Questo ci costringerà a degli adattamenti. Però non credo assolutamente che l’Atalanta debba snaturarsi o inseguire degli aggiustamenti che non ha mai fatto. Ciò che abbiamo fatto ci ha portato a giocare questo tipo di competizioni”.

Sui complimenti: “Devo dire che per quanto mi riguarda ho ricevuto tanti complimenti in questi anni. Anche Andreazzoli domenica. Sono i più graditi e i più belli, fatti dai colleghi. Questo riconoscimento è un plauso al mio lavoro, alla mia idea di calcio che ostinatamente cerco di portare avanti. Non è sempre facile. Devo ringraziare i giocatori, sono loro che permettono a un visionario, come vengo definito qualche volta, a realizzare dei risultati”.

Su Ronaldo: “Cristiano Ronaldo non lo devo presentare io, è un giocatore straordinario, ha una capacità realizzata importante. I numeri parlano da soli, ha continuato a segnare, con lui in campo si parte sempre 1-0. Ultimamente il Manchester in campionato ha fatto qualche passo falso. Il valore della squadra è altissimo, si vede anche nelle partite perse, è un interprete pericolosissimo. Sappiamo della difficoltà della gara, ma questo succede a certi livelli quando ti scontri con un tipo di formazione”.

Sullo United: “Loro vorranno una grande reazione dopo le sconfitte in Premier, avranno un grande pubblico. Questa è un’altra competizione, ci sta a inizio stagione incappare in qualche risultato non positivo. Ho visto anche contro il Leicester, ha fatto un ottimo primo tempo. Ci sono anche gli avversari, di valore. Giochiamo contro una grande squadra, non penso che abbiano crisi o difficoltà per avere perso una partita”.

Foto: Twitter Atalanta