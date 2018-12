Gasperini: “Noi stanchi, i cambi del Napoli hanno inciso. Su Zapata…”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli per 2-1 ai microfoni di Sky Sport: “I cambi del Napoli sono stati importanti, hanno dato vivacità e freschezza. Noi invece eravamo stanchi. E’ un peccato perché abbiamo fatto una buona partita. Nel momento decisivo ci è mancata un po’ di energia. È mancato Ilicic? Sì, e anche Toloi. Quest’ultimo è acciaccato. In difesa potevamo tenere meglio, ma i ragazzi sono stati bravi. Il Napoli è una squadra indubbiamente forte, non lo scopro io. Ma stasera noi non siamo stati da meno. Zapata? Ha fatto bene, al di là del gol. Ha messo in difficoltà al Napoli. Ma, globalmente, tutta la squadra ha fatto bene. Non era facile contro il Napoli. Ci manca qualcosina per un salto di qualità, ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che potevano”.

Foto: Atalanta Twitter