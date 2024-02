Gasperini: “Nessun caso Scamacca. L’unico problema è considerarlo già un campione. Contro l’Inter vogliamo ripetere la gara dell’andata”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del recupero di San Siro contro l’Inter. Queste le sue parole:

Nelle scorse settimane aveva chiesto maggior partecipazione a Scamacca. Alla luce delle ultime prestazioni, c’è un problema di condizione?

“È un ragazzo che si comporta benissimo e lavora tanto, è un ragazzo positivo quindi non c’è nessun problema Scamacca. L’unico problema è considerare Scamacca un grande campione, questo oggi non è possibile. Sta lavorando come tanti per diventarlo, ma l’unico problema è solo questo.”

Qual è la chiave tattica che rende più pericolosa l’Inter?

“L’Inter è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, poche volte si è vista giocare l’Inter con questa qualità. Di Scudetti ne ha vinti, ma in questo modo è davvero unico. Ha qualità in tutti i reparti, gioca bene in Italia e in Europa, noi dobbiamo andare a giocare la nostra gara. All’andata abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto un’ottima gara. Poi abbiamo fatto qualche errore sul rigore che ha sbloccato la partita, è stata però una gara equilibrata. L’obiettivo è di ripetere la prestazione.

Non ci sono margini di creare problemi? Mi auguro di sì, poi senza nulla togliere al valore dell’Inter. Stanno facendo qualcosa di straordinario, è un recupero, domani la classifica sarà quella definitiva, se vogliamo possiamo dire che abbiamo poco da perdere, tutto quello che può venire può essere favorevole. Il giocare con la difesa a tre? Il calcio è sempre in evoluzione, non è solo questione di numeri.”

Foto: Twitter Atalanta